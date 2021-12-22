Эксперт оценил игру «Зенита» в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/zenit_spb

Заслуженный мастер спорта, полуфиналист чемпионата Европы-1968 Анзор Кавазашвили оценил игру питерского футбольного клуба «Зенит» в первой половине сезона.

По его мнению, третье место «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов нельзя назвать успехом.

— Я бы хотел, чтобы зенитовцы в Лиге чемпионов могли показывать футбол европейского уровня, выглядели сильнее. Мы хотим видеть на международной арене более боеспособную команду. Когда сине-бело-голубые будут играть на равных с европейскими лидерами, тогда и сможем сказать, что наш футбол продвигается вперед, — отметил он в комментарии argumenti.ru.

По его словам, есть вопросы к работе тренерского штаба команды. Но в последнее время в клуб приходят новые игроки, которые способны усилить команду. Эксперт выразил надежду на то, что команда вскоре начнет одерживать победы не только на российских турнирах, но и в соперничестве с европейскими клубами.

12 декабря московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с командой из Санкт-Петербурга «Зенит» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).