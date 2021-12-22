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Госдума приняла закон о внесудебной блокировке продающих поддельные сертификаты сайтов

Евгений Белоусов

Политика
Госдума приняла закон о внесудебной блокировке продающих поддельные сертификаты сайтов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении поправки к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других законов. В соответствии с нововведениями теперь стала возможна внесудебная блокировка сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации и другие поддельные документы.

Правки к законодательству были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Кроме того, по инициативе генерального прокурора РФ или его заместителей будет ограничиваться доступ к сайтам, которые распространяют информацию террористического толка, и к ресурсам организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с законами «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму».

Блокировкой таких ресурсов займется Роскомнадзор, говорится в сообщении.

Также сегодня, 22 декабря, Госдума в третьем чтении приняла поправки к законодательству об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Новый закон отменяет обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые принадлежат физическим лицам.

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