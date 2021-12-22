Минздрав: Вакцинация от COVID-19 подростков производится исключительно добровольно

Фото: osminzdrav.ru / Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ

Несмотря на внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок, вакцинация детей от 12 лет проводится исключительно добровольно. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— Внесение вакцинации подростков от 12 лет до достижения 18-летнего возраста от новой коронавирусной инфекции в Календарь прививок по эпидпоказаниям ни в коем случае не делает прививку обязательной для этой возрастной группы, — заявил Кузнецов.

Он также отметил, что вакцинация подростков проводится исключительно добровольно и по письменному заявлению одного из родителей подростка или его законных представителей.

Письменное добровольное информированное согласие на вакцинацию необходимо предоставить для вакцинации детей в возрасте от 12 до 14 лет. Подростки от 15 до 17 лет дают письменное добровольное информированное согласие уже самостоятельно, передает РИА Новости.

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20 декабря Минздрав России утвердил календарь профилактических прививок, в перечень добавили вакцинацию от коронавируса. Приказ об утверждении календарей подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.

До этого депутат Андрей Голубев оценил возможность введения штрафов за отказ от вакцинации. По его мнению, удастся избежать ситуации, когда внедрение таких жестких мер будет необходимо.