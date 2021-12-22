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Рафик Загрутдинов: Жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в Северном Измайлове в 2021 году

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов: Жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в Северном Измайлове в 2021 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году в районе Северное Измайлово. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что строительство здания идет на месте ранее снесенного пятиэтажного здания. Граждане пятиэтажки уже получили новые квартиры по другому адресу.

В новом доме с переменной этажностью предусмотрена подземная парковка и 132 квартиры с улучшенной отделкой. На первом нежилом этаже здания расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Каждый подъезд новостройки будет оборудован комнатой дежурного, инвентарной, почтовой зоной, техническими помещениями и двумя лифтами.

Более того, дом оснастят охранной системой, установят камеры видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. На близлежащей территории построят детскую игровую площадку, а также высадят цветники, кустарники и деревья.

16 декабря руководитель городского департамента строительства заявил, что более одного миллиона квадратных метров жилплощади по программе реновации планируют вводить в Москве ежегодно.

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