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Лавров предупредил, что Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность

Евгений Белоусов

Политика
Лавров предупредил, что Россия будет жестко обеспечивать свою безопасность
Фото: МИД РФ

Россия не хочет войны, но при необходимости будет жестко отстаивать свою безопасность. Об этом в среду, 22 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Ну вы знаете, наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны», — заявил Лавров.

По его словам, России не нужна никакая война. Ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина, Лавров добавил, что Россия надеется на отсутствие стремления к конфликтам у других стран. Однако, уточнил он, Россия готова жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными, передает телеканал RT.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс написал у себя в Twitter, что, несмотря на заявления министра обороны России Сергея Шойгу, вину за эскалацию напряженности несут не США и Украина, а Россия и «ее ставленники».

В ответ на это заявление официальный Twitter-аккаунт посольства России в США написал, что США не следовало создавать антироссийский военный плацдарм на российской границе.

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