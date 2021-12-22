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Проект об ужесточении контроля за выдачей оружия внесли в Госдуму

Иван Юминов

Политика
Проект об ужесточении контроля за выдачей оружия внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за выдачей огнестрельного оружия. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн в среду, 22 декабря.

— Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. В случае, если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие, — рассказал парламентарий.

Срок действия отказа, как уточнил он, составит один год. Порядок проверок будет определяться правительством России, а люди смогут обжаловать отказ в судебном порядке, добавил депутат.

Государство, по его мнению, обязано защитить граждан на фоне участившихся «шутингов». Документ является системным и последовательным продолжением большой работы, отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия сотрудников правоохранительных органов. Согласно положениям документа, полицейские смогут проникать в квартиры и на иные объекты недвижимости, на земельные участки и другие территории для задержания нарушителей.

При этом сотрудникам полиции разрешат представляться задержанному после прекращения им незаконных действий. Полицейские смогут проникать в транспортные средства граждан для спасения жизни или обеспечения массовой безопасности.

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