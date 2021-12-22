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Мишустин связал уровень инфляции в России с открытостью экономики

Иван Юминов

Экономика
Мишустин связал уровень инфляции в России с открытостью экономики
Фото: Правительство РФ

Ситуация с ростом цен в стране отчасти является платой за открытость экономики. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 22 декабря.

— Мы понимаем, что цены (растут — прим. «ВМ»). Инфляция у нас в основном импортируемая, — рассказал председатель правительства.

Экономические показатели, как уточнил он, можно объяснить «сбросом» мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто импортирует товары. Власти в ответ на это занимаются импортозамещением и наращивают потенциал аграрной сферы, заверил политик.

Правительство, по данным премьера, внимательно отслеживает ситуацию с ценами. Речь, в частности, идет о потребительской корзине, а также о стоимости стройматериалов, приводит слова Мишустина ТАСС.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли в 2,1 триллиона рублей превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.

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