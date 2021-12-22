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Медведев предупредил о рисках новых волн коронавируса
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Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Риски новых волн коронавируса реальны, а отдельно взятым странам не удастся отгородиться от них. Об этом заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в среду, 22 декабря.
— Существуют риски распространения новых волн заболевания и штаммов. Отгородиться отдельно взятой стране не получится. Это невозможно сделать, поэтому один из важнейших вопросов — масштабная вакцинация всех граждан на всех континентах, — рассказал чиновник.
Для возвращения к нормальной жизни необходимо взаимное признание вакцинных сертификатов, убежден он. Россия инициировала серьезную корректировку законов в сферах, пострадавших от пандемии COVID-19, приводит слова Медведева сайт «Единой России».
21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а это наступит тем быстрее, чем люди будут лучше заботиться друг о друге, заключил предприниматель.
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