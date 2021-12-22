Темпы годовой инфляции ускорились в России до 8,22 процента

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Инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 20 декабря выросла до 8,22 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 22 декабря.

— За неделю с 14 по 20 декабря инфляция составила 0,32 процента. Продовольственные товары выросли в цене на 0,54 процента при удорожании продуктов питания, за исключением овощей и фруктов, на 0,41 процента, — говорится в сообщении.

При этом в обозначенный период, по данным ведомства, возобновился рост цен в секторе регулируемых и туристических услуг. Непродовольственная инфляция составила 0,23 процента при росте стоимости бензина на 0,22 процента, отмечается на сайте Минэкономразвития.

22 ноября в ЦБ сообщили, что российские банки с начала года заработали 2,1 триллиона рублей, что является рекордной чистой прибылью. Кредитные организации в октябре 2020 года получили чистую прибыль в размере около 170 миллиардов рублей.

Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 35,9 процента. Показатель чистой прибыли (2,1 триллиона рублей) превышает цифры за аналогичный период прошлого года в 1,6 раза. Около 85 процентов прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями, уточнили в регуляторе.