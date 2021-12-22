Основатель «Билайна» Дмитрий Зимин умер на 89-м году жизни

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Основатель сотового оператора «Вымпелком» («Билайн») Дмитрий Зимин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил его сын Борис Зимин в среду, 22 декабря.

— Мой отец был большим жизнелюбом и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все. За то, что создал, за то, что был, — рассказал он.

Смерть предпринимателя, как уточняется, наступила в Швейцарии, Зимин тяжело болел в последние месяцы. Он ушел умиротворенно и будучи в сознании, грустя о жизни, отметил Борис Зимин в Facebook.

Зимин родился 28 апреля 1933 года в Москве. Он поступил на факультет радиоэлектроники летательных аппаратов МАИ в 1950 году.

В 1962 году он был приглашен на работу в Радиотехнический институт Академии наук СССР. Там он на протяжении более 35 лет занимал руководящие посты.

Ему удалось зарегистрировать на базе института в 1991 году КБ «Импульс». Первой разработкой фирмы стала система спутникового телевидения, которая была запущена в серийное производство на Вильнюсском заводе радиоизмерительных приборов.

Годом позже Зимин основал акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», где стал президентом и генеральным директором. В том же году была запущена в действие пилотная станция мобильной связи стандарта AMPS, покрывавшая Садовое кольцо и имевшая начальную емкость около 200 абонентов.

Вскоре оператор стал предоставлять услуги мобильной связи на массовом рынке по стандартам GSM и D-AMPS. Зимин стал почетным президентом организации в 2001 году, когда в состав ее акционеров вошла группа «Альфа».

После этого Зимин занялся благотворительной деятельностью. В феврале 2015 года его наградили премией Минобрнауки «За верность науке».