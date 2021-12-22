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Мужчина покончил с собой в Бутырской тюрьме

Юлия Курганова

Происшествия
Мужчина покончил с собой в Бутырской тюрьме
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Россия, Москва, Новослободская улица, 45 Карта всех событий

В Бутырской тюрьме мужчина покончил с собой в камере следственного изолятора. Об этом стало известно в среду, 22 декабря.

Тело 30-летнего мужчины обнаружили, уже когда потерпевший не подавал признаков жизни. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.

Какой именно процессуальный статус был у покончившего с собой мужчины, пока неизвестно, сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемый в незаконной торговле оружием покончил с собой при задержании в Щелкове. В ночь на 2 декабря правоохранители приехали задерживать ранее судимого 30-летнего Павла С., который подозревался в незаконном сбыте огнестрельного оружия. Поняв, что он вновь может попасть в тюрьму, мужчина решил свести счеты с жизнью.

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