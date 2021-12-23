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Астролог назвала троих главных истеричек среди знаков зодиака

Юлия Курганова

Общество
Астролог назвала троих главных истеричек среди знаков зодиака
кадр из фильма «Беспокойная Анна»

Астролог Анна Зорина рассказала, представительницы каких знаков зодиака не могут жить без разборок и скандалов. Истерики для них являются смыслом жизни.

По словам специалиста, Тельцов можно назвать девушками «с приветом». Истерика — это их второе имя. Скандал у Тельцов в крови, а главный рычаг управления мужчинами — слезы. Рожденные под этим знаком знают слабые места партнера и успешно пользуются этим. Зачастую супруги уходят от этих женщин из-за невозможности выносить такую жизнь. Однако не все женщины-Тельцы такие, встречаются среди них и спокойные дамы.

Женщинам-Водолеям необходима постоянная эмоциональная подпитка. И если ее нет, то эти девушки пытаются разнообразить рутину истериками. Водолеи не бьют посуду и не кричат по ночам, но за словом в карман не полезут. Во время обострения ее партнеру стоит отойти подальше и ждать, пока она успокоится.

Львицы нестабильны и их настроение меняется моментально. Истерики дам-Львов бурные и совершенно искренние. Представительницы этого знака говорят то, что думают. Из плюсов — Львы отходчивы. Когда буря стихнет, наступят долгие извинения и признания вины. Причины истерик часто кроются в окружении: Львицы хотят всем нравиться и очень переживают за общественное мнение, сообщает Пятый канал.

Астрологи рассказали, представительницы каких знаков зодиака выйдут замуж в 2022 году. Новый год принесет много перемен. Кому-то улыбнется удача, кого-то ждет небывалый успех в бизнесе, а кто-то в новом году свяжет себя узами брака с любимым человеком. Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, представительницы которых в 2022 году выйдут замуж.

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