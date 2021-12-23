Астролог назвала троих главных истеричек среди знаков зодиака

кадр из фильма «Беспокойная Анна»

Астролог Анна Зорина рассказала, представительницы каких знаков зодиака не могут жить без разборок и скандалов. Истерики для них являются смыслом жизни.

По словам специалиста, Тельцов можно назвать девушками «с приветом». Истерика — это их второе имя. Скандал у Тельцов в крови, а главный рычаг управления мужчинами — слезы. Рожденные под этим знаком знают слабые места партнера и успешно пользуются этим. Зачастую супруги уходят от этих женщин из-за невозможности выносить такую жизнь. Однако не все женщины-Тельцы такие, встречаются среди них и спокойные дамы.

Женщинам-Водолеям необходима постоянная эмоциональная подпитка. И если ее нет, то эти девушки пытаются разнообразить рутину истериками. Водолеи не бьют посуду и не кричат по ночам, но за словом в карман не полезут. Во время обострения ее партнеру стоит отойти подальше и ждать, пока она успокоится.

Львицы нестабильны и их настроение меняется моментально. Истерики дам-Львов бурные и совершенно искренние. Представительницы этого знака говорят то, что думают. Из плюсов — Львы отходчивы. Когда буря стихнет, наступят долгие извинения и признания вины. Причины истерик часто кроются в окружении: Львицы хотят всем нравиться и очень переживают за общественное мнение, сообщает Пятый канал.

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