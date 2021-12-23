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Столичные бригады скорой выполнили более двух миллионов ЭКГ с удаленной расшифровкой

Полина Долганова

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Столичные бригады скорой выполнили более двух миллионов ЭКГ с удаленной расшифровкой
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На протяжении трех лет столичные фельдшерские бригады Станции скорой и неотложной медпомощи имени А. С. Пучкова направляют кардиологам ЭКГ-исследования москвичей с сердечными заболеваниями на дистанционную расшифровку.

Благодаря этому методу данные можно оперативно передать по беспроводному каналу связи и быстро приступить к лечению пациента.

Все машины скорой помощи были оборудованы специальными современными кардиографами три года назад. За это время специалисты успели сделать более двух миллионов ЭКГ-исследований удаленно.

— Благодаря цифровизации московского здравоохранения и современному оборудованию фельдшерские бригады за считаные секунды направляют электрокардиограммы пациентов на кардиологический пост московской скорой помощи, — цитируют главврача Станции Николая Плавунова на официальном сайте мэра Москвы.

В Советском Союзе в конце 1930-х годов система медицинских учреждений включала в себя все от фельдшерско-акушерских пунктов до специализированных институтов. Наряду с государственными учреждениями имела место и частная практика. О правилах, которые соблюдали частные медики, ранее рассказал Главархив.

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