Около 25 процентов жителей регионов РФ планируют переехать в столицу или Петербург

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Четверть населения субъектов России выразили желание переехать в Москву или Санкт-Петербург из-за работы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Зарплаты.ру», опубликованные в четверг, 23 декабря.

Исследование провели с 13 по 17 декабря. В нем приняли участие более 2,5 тысячи жителей регионов РФ.

Так, 24 процента респондентов хотят перебраться в крупные города для реализации в карьере. Из них 58 процентов выбрали Москву, а остальные — Петербург. Среди причин для переезда опрошенные преимущественно назвали перспективу высокой зарплаты, отсутствие в регионах страны возможностей для развития в профессии и карьерный рост.

При этом среди тех, кто желает переехать в столицу или Санкт-Петербург, 12 процентов респондентов уже получили приглашение на работу. Еще 37 процентов в настоящий момент проходят собеседования в онлайн-формате, а остальные планируют искать вакансии уже во время нахождения в самом городе, пишет ТАСС.

Накануне в службе занятости «Моя работа» рассказали, на какие вакансии появился повышенный спрос в преддверии Нового года.