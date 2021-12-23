США выразили неготовность к диалогу с РФ по поводу обмена заключенными

Фото: Вечерняя Москва

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к диалогу с Россией по поводу заключенных, которые арестованы на территории США и РФ. Об этом сообщил уполномоченный Министерства иностранных дел (МИД) РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права и замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и права человека Григорий Лукьянцев в четверг, 23 декабря.

Однако, по его словам, данный вопрос продолжает быть в центре обсуждения между американской и российской сторонами.

— Мы ставим эти вопросы, это не снимается с повестки дня. Естественно, мы будем продолжать свои усилия. Но пока со стороны США нет какой-либо готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию РФ для отбывания дальнейшего наказания, — отметил дипломат.

Лукьянцев добавил, что Америка попросила Россию, чтобы американские заключенные отбывали наказание «в назидание другим», цитирует РИА Новости его слова.

Дипломатические отношения между США и РФ остаются достаточно напряженными. Так, например, накануне Госдепартамент США призвал Россию прекратить использование ложной и провокационной политики.