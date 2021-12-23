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Психолог Хорс назвал причины постковидной депрессии

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог Хорс назвал причины постковидной депрессии
Фото: Pixabay

Психолог Михаил Хорс рассказал, как пандемия коронавируса отражается на психологическом здоровье людей.

Многие, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются на депрессию и нестабильное эмоциональное состояние. По словам специалиста, сегодня сложно отследить, что именно повлияло на нервную систему человека, и зависит ли подавленное состояние от инфекции.

Он пояснил, что подавленное и хронически подавленное состояние – это может быть не биохимическое следствие болезни, а, например, следствие того, что человек с опаской смотрит в будущее, переживает за здоровье близких или боится потерять работу из-за болезни.

— То есть отделить, где вот это депрессивное состояние является следствием самого влияния вируса на нервную систему, а где это произошло от подавленных состояний, которые являются следствием какой-то социальной ситуации человека, довольно сложно, — отметил Хорс в комментарии ОСН.

До этого психотерапевт объяснил, почему у переболевших коронавирусом возникают симптомы деменции. Специалист напомнил, что чаще всего деменция является следствием нарушения мозгового кровообращения.

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