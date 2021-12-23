«Нафтогаз» сообщил, что месторождения газа на Украине пусты на 80 процентов

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Месторождения раза на территории Украины опустели на 80 процентов. Об этом сообщили в местной компании «Нафтогаз» в четверг, 23 декабря.

Уточняется, что из-за этой причины объем добычи горючего вещества сократился. Примечательно, что многие масштабные месторождения находились на финальной стадии эксплуатации. Однако страна сумела восстановить ситуацию на газовом рынке.

— Во второй половине этого года мы наконец-то смогли стабилизировать и в декабре уже наблюдаем положительную тенденцию: ежедневный заработок начал расти, — заявили в пресс-службе предприятия.

Так, бурение выросло на 20 процентов, а объем сервисных работ значительно увеличился. Например, Моспанивское месторождение дает более 200 тысяч кубических метров газа ежедневно, заключили в «Нафтогазе» на официальной странице в социальной сети Facebook.

В среду, 22 декабря, компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию (ЕК) жалобу, где утверждает, что Газпром злоупотребляет доминирующим положением на рынке газа ЕС. Уточнялось, что украинское предприятие также попросило ЕК обязать Газпром выставить на торги значительные объемы газа, чтобы их можно было приобрести на границах Украины с Евросоюзом или Россией.