ФМБА назвало основные противопоказания вакцины от COVID-19 «Мир-19»

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Новый отечественный лекарственный препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19» не оказывает негативного влияния на состояние здоровья человека, однако имеет ряд противопоказаний. Об этом заявил директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов в четверг, 23 декабря.

Из основных противопоказаний он выделил следующие: лицам от 18 до 65 лет нельзя применять вакцину в случае повышенной чувствительности к одному или нескольким компонентам лекарства, беременности, грудного вскармливания и при постоянном употреблении глюкокортикостероидов. Также препарат противопоказан тем, кто в тяжелой форме перенес коронавирус.

— Что касается безопасности, препарат не оказывает влияния на организм человека, мишенью является именно вирус. В связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов, — отметил Хаитов.

По его словам, вакцина «Мир-19» показала высокую эффективность в борьбе с новой мутацией COVID-19 «омикрон», цитирует его слова газета «Известия».

22 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что заражение «омикроном» зафиксировано уже в 106 странах мира. В организации подчеркнули, что общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность «омикрон»-вариантом, остается очень высоким.