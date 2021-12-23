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Депутат отметил необходимость взаимного признания препаратов для вакцинации

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Депутат отметил необходимость взаимного признания препаратов для вакцинации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что справиться с мировой пандемией коронавируса можно только в случае взаимного признания и распространения вакцин.

По мнению Евгения Федорова, в современных реалиях просто нет иного способа.

Он отметил, что некоторые страны используют не методы борьбы, а методы привыкания. Например, Китай ввел тотальный карантин, поэтому сумел купировать распространение вируса. Но подобные методы не помогут остановить пандемию.

— Отсюда вытекает стратегия единой системы вакцин, единой системы того мира, что действует в этой стратегии. Мы должны идти дальше и запустить механизм взаимного признания вакцин, — отметил он в комментарии Nation News.

Депутат добавил, что на пути к этому решению имеются преграды, которые необходимо преодолеть. Например, никто не отменял конкуренции между нациями, а это тормозит процесс.

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До этого представитель ВОЗ прокомментировала ситуацию с признанием вакцины «Спутник V». ВОЗ продолжает оценку технического досье российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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