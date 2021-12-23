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Рафик Загрутдинов: Холода не повлияют на объем и сроки строительства

Евгений Белоусов

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Рафик Загрутдинов: Холода не повлияют на объем и сроки строительства
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Московские холода не окажут сильного влияния на сроки и объемы строительных работ. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, при низкой температуре на строительных площадках капитальных объектов устанавливаются дополнительные обогреватели. А при строительстве дорог, эстакад или мостов устанавливаются специальные навесы и дополнительные тепловые пушки. Все это помогает проводить работу без серьезного ущерба ее объему.

— Кроме этого, работникам выдаются комплекты теплой спецодежды и предоставляются обязательные перерывы на обогрев, — цитирует Загрутдинова ТАСС.

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до полудня 25 декабря. Синоптики отметили, что причина такого предупреждения — крепкие морозы. В настоящий момент в регионе наблюдается температура воздуха до 12 градусов ниже климатической декабрьской нормы.

Утром 23 декабря в атмосфере Москвы было замечено редкое явление, называемое «алмазной пылью». Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что визуально это явление напоминает мельчайшие ледяные кристаллы, которые парят в воздухе. В России это явление более известно как «ледяные иглы».

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