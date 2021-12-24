В МИД России назвали условие для переговоров по транзиту газа через Украину

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Россия рассмотрит вопрос о продлении контракта по транзиту газа через Украину, когда станет ясно, кто и в каких объемах будет его покупать. Об этом сказал директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук.

Он отметил, что РФ должна знать, кто из партнеров будет закупать газ и на каких условиях.

— Тема транспортировки в данном случаев вторична, — отметил Полищук.

При этом представитель МИД добавил, что вопросы поставок газа в европейские страны должны обсуждаться только с точки зрения коммерции. По мнению Полищука, Украина преследует политические цели, когда ставит вопрос о продлении договора до срока его истечения, сообщает РИА Новости.

Газпром отказался бронировать дополнительный транзит газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь только 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.