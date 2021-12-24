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Названы самые популярные новогодние украшения у россиян

Иван Юминов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Названы самые популярные новогодние украшения у россиян
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Почти 75 процентов украшений на Новый год среди россиян приходится на фигурки и шары. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе «Яндекс.Маркета» в пятницу, 24 декабря.

— Топ-10 самых популярных новогодних фигурок: звезда, Дед Мороз, елка, шишка, снеговик, снежинка, олень, колокольчик, Санта-Клаус и сердце. Продажи фигурок Деда Мороза на «Маркете» в полтора с лишним раза превышают продажи фигурок Санта-Клауса, — говорится в сообщении.

Среди фигурок первое место по продажам занимают олени, на втором месте — птицы, а тройку замыкают тигры. Наиболее востребованными цветами украшений являются красный, золотистый и белый.

Гирлянды типа «нить» составляют 46 процентов продаж в своей категории. Еще 43 процента приходится на гирлянды типа «занавес», а оставшиеся 11 процентов делят между собой модели «бахрома» и «сетка».

Одна гирлянда-нить, как правило, содержит 100 светодиодов и стоит 790 рублей. Основу ассортимента новогодних елок в маркетплейсе составляют искусственные деревья.

Свыше 90 процентов покупателей приобретают елки зеленого цвета, а шесть процентов отдают предпочтение белым деревьям. Медианная цена елки на Новый год составляет 3480 рублей.

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