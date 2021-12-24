Центр обработки данных построят на Алтуфьевском шоссе в Москве
Центр обработки данных появится на Алтуфьевском шоссе в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы. Соответствующий проект согласовали в Москомархитектуре. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в пятницу, 24 декабря.
Он отметил, что объект общей площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров появится по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение № 33А.
— Здание будет двухэтажным, облицовано сендвич-панелями серого цвета и выполнено в стилистике промышленной застройки. Производственные помещения будут занимать большую часть площадей. Рядом с ним расположится энергоблок, который призван обеспечивать полноценную работу ЦОД. В обоих зданиях не предусмотрено постоянное пребывание людей, а обслуживание оборудование будет вестись специализированным подрядчиком, — заявил специалист.
Кузнецов добавил, что вокруг центра специалисты создадут проезды, а также озеленят и благоустроят прилегающие территории.
До этого главный архитектор столицы рассказал, что Москомархитектура согласовала проект дома, который построят по программе реновации жилья в Головинском районе Москвы.