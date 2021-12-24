Строительство конечной станции транспорта завершилось на северо-востоке столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Арсюкова Карта всех событий

Строительство конечной станции общественного городского транспорта ГУП «Мосгортранс» в районе Северный на северо-востоке Москвы завершено. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он отметил, что остановка появилась на улице Арсюкова. Объект построили за счет бюджета столицы.

— По результатам комплексной проверки Мосгосстройнадзором оформлено заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Здание готовится к вводу в эксплуатацию, — заявил руководитель ведомства.

Общая площадь постройки составила 615 квадратных метров. Основная цель станции — контроль движения маршрутов автобусов. Также персонал и водители «Мосгортранса» смогут здесь пообедать, отдохнуть и исправить мелкие неполадки подвижного состава, передает агентство городских новостей «Москва».

8 декабря изменили маршруты автобусов и электробусов, которые проходят около открывшихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Так, например, из-за открытия остановочных пунктов БКЛ решили запустить новый маршрут электробуса от Крылатского до станции метро «Терехово». Транспортные средства теперь проезжают по улице Крылатские Холмы, Рублевскому шоссе и Крылатскому мосту.