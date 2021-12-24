Еще две женщины обвинили актера Криса Нота в изнасиловании

Крис Нот / Фото: Вечерняя Москва

Актера американского сериала «Секс в большом городе» обвинили в изнасиловании еще две женщины. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Возможными жертвами являются певица Лиза Джентил и бывшая дублер одной из главных героинь сериала Кристин Дэвис. Джентил рассказала, как в 2002 году Нот предложил подвезти ее до дома, а позже начал к ней приставать. Певице удалось сбежать из дома, а Нот в случае огласки обещал разрушить ее карьеру, передает «Комсомольская правда».

Дэвис пострадала прямо на съемочной площадке. По словам бывшего дублера, ей тогда было всего 20 лет.

16 декабря Криса Нота обвинили в сексуальном насилии две женщины. В редакцию журнала The Hollywood Reporter по отдельности пришли письма от предполагаемых жертв, которые рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. Так, например, одна из женщин пишет, что актер пригласил ее на ужин к себе в квартиру в 2015 году и изнасиловал.