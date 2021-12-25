Инфекционист рассказал о необычных симптомах «омикрон»-штамма у привитых

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Некоторые специфические симптомы, которыми обладает штамм коронавирусной инфекции «омикрон», могут проявляться исключительно у вакцинированных людей. Об этом сообщает Express.

Так, например, у привитых пациентов, инфицированных «омикроном», наблюдались тошнота, рвота и потеря аппетита. Также у них фиксировалась невысокая температура, но присутствовала боль в горле и головная боль.

— Для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния, — уточняется в статье.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

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26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма заболевания.