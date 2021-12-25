Синоптики рассказали москвичам о погоде 25 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В субботу, 25 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, снег, местами метель, а также гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от минус семи до минус пяти градусов, а в ночное время суток прогнозируется похолодание до минус 13 градусов.

Кроме этого, синоптики предупреждают о местами сильном снеге в области и рисках снежных заносов.

В этот день ожидается западный ветер. Его скорость составит 6-11 метров в секунду, но возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 729–736 миллиметров ртутного столба.

Утром 23 декабря в атмосфере Москвы было замечено редкое явление, называемое «алмазной пылью». Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что визуально это явление напоминает мельчайшие ледяные кристаллы, которые парят в воздухе. В России это явление более известно как «ледяные иглы».

Также научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температура в столице повысится до 11–13 градусов мороза в четверг днем, 23 декабря, к субботе, 25 декабря, потеплеет уже до минус пяти–семи градусов. В воскресенье, 26 декабря, москвичей ждет очередное похолодание, но опасаться аномальных морозов уже не стоит.