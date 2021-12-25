Захарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности

Фото: МИД РФ

Нерасширение НАТО и непоявление у границ Российской Федерации угрожающих безопасности вооружений станут основными вопросами на предстоящих переговорах с США и Североатлантическим альянсом. Об этом в субботу, 25 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Таким образом Захарова отреагировала на информацию некоторых стран Запада о том, что переговоры не затронут эти темы.

— Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции, — цитирует дипломата РИА Новости.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.