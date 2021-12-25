Приглашенная Путиным в Москву девочка посетила шоу «Лебединое озеро»

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Школьница Таня Троценко из Ставропольского края побывала на ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», на которое ее пригласил президент России Владимир Путин.

После завершения представления Навка пригласила девочку на лед и представила зрителям.

— Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый Новый год. Я тебя приглашаю, — приводит слова олимпийской чемпионки Пятый канал.

15 декабря Путин поговорил по телефону с 13-летней девочкой из Ставропольского края Татьяной Троценко и пригласил ее в Москву на ледовую постановку «Лебединое озеро». Накануне лидер исполнил ее давнюю мечту: школьница посетила любимый балет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Путин рассказал девочке, что ложа, в которой она смотрела спектакль, раньше использовалась царской семьей.

Президент также предложил Тане по пути домой остановиться в Москве, чтобы посмотреть интерпретацию любимого балета на льду.

Таня Троценко борется со сложным заболеванием. Недавно она прошла очередной курс химиотерапии. Балетом девочка увлекается с раннего детства. Она окончила хореографическую школу и занимается музыкой.