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Россия имеет значительное военное преимущество над Украиной в Азовском море. Такое мнение выразил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— В случае войны они (Россия — прим. «ВМ») будут активно использовать это (доминирование — прим. «ВМ») для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря, — сказал министр в разговоре с изданием The Washington Post.

Глава ведомства подытожил, что Москва, безусловно, «диктует военное положение в водах Азова».

Кроме того, 11 декабря профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Роберт Ли заявил, что в случае военного конфликта с Россией большая часть украинских войск падет за 30–40 минут. По данным издания The New York Times, аналогичного мнения также придерживаются некоторые должностные лица в Киеве. Так, например, руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилл Буданов полагает, что без помощи союзников Украина не сможет противостоять России в случае столкновения военных сил.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.