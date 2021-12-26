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Косметолог перечислила бьюти-процедуры, которые могут состарить

Полина Долганова

Общество
Косметолог перечислила бьюти-процедуры, которые могут состарить
Фото: Unsplash

Врач-косметолог Екатерина Морозова перечислила бьюти-процедуры, которые не сделают женщин визуально моложе, а только состарят их.

Так, по словам специалиста, в возрасте 20 лет не стоит отдавать предпочтение агрессивным пилингам, алмазной дермабразии, лазерной шлифовке, плазмо- и ботулинотерапии.

— Кожа в этом возрасте претерпевает очень сильные гормональные изменения и только начинает подстраиваться под окружающую среду, — пояснила врач.

Она также добавила, что в возрасте 25 лет не стоит делать SMAS-лифтинг и биоревитализацию.

Вместо этих агрессивных процедур рекомендуется овладеть техниками массажа лица, передает слова эксперта Пятый канал.

Морозова отметила, что в 30 лет поход на вышеупомянутые процедуры не возбраняется, а в 35 лучше полностью отказаться от буккального массажа лицевой зоны.

До этого косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала, как подростку избавиться от акне, а также назвала основные причины появления прыщей. По словам специалиста, главная причина появления акне у подростков — гормональная перестройка организма. Степень акне варьируется от легкой до крайне тяжелой, в зависимости от этого врач назначает лечение. При легкой степени достаточно правильного ухода и правильного питания.

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