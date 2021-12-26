Столичные врачи вылечили от коронавируса 2763 пациентов за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2763 пациентов за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью поправились 1 855 083 человека.

За последний день в столице выявили 2180 заболевших. Госпитализированы были 708 человек, еще 71 пациент скончался. По состоянию на 26 декабря, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 515 москвичей, подытожили в оперштабе.

Фото: Оперштаб

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва лучше многих других городов мира справляется с пандемией. По его словам, коронавирус оказался тяжелым испытанием для бизнеса и жителей Москвы, однако им удалось противостоять вирусу. Глава города подчеркнул, что в столице удалось создать мощную группировку медицинских сил в здравоохранении по борьбе с COVID-19.

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Мэр уточнил, что медицинская система имеет запас прочности, благодаря которому позволяет ресурсы плановой помощи крайне редко задействовать для борьбы с коронавирусной инфекцией, заметив, что для пациентов с ковидом созданы специализированные корпуса.