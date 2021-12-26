Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым дарована вечная молодость

кадр из фильма «Век Адалин»

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака с годами не теряют жизненную энергию и свой молодой облик.

Над Козерогами не властно время благодаря их покровителю — Сатурну. С возрастом люди, родившиеся под этим знаком зодиака, становятся только красивее.

Девы тоже имеют свойство не стареть с годами. В то время как у их сверстников появляются морщины, Девы, благодаря нежной опеке над своей кожей, остаются такими же привлекательными.

Невозможно угадать цифры в паспорте Водолеев. Года идут, а они по-прежнему живут настоящим и остаются молодыми.

Овны славятся бодростью своей души. Их жизненная энергия имеет практически бесконечные запасы, они способны идти вперед по жизни без оглядки и оставаться молодыми и здоровыми, передает Пятый канал.

Астрологи уверены, что знак зодиака может повлиять на способность человека зарабатывать деньги. 25 декабря специалисты по звездному небу назвали несколько знаков зодиакального круга, представители которых могут быть отличными предпринимателями.