Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции

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Президент России Владимир Путин эмоционально высказывался в ходе своей пресс-конференции, потому как в настоящее время безопасность страны находится под угрозой из-за действий Запада. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими, — отметил представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он также добавил, что эмоциональность главы государства можно объяснить тем, что на протяжении последних 20 лет Запад методично обманывал российскую сторону.

Песков подытожил, что безопасность России в настоящее время находится под угрозой дальнейшего расширения НАТО в сторону российских границ.

В ходе своей пресс-конференции Путин заявил, что Россию «надули, нагло обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в Москве 23 декабря. Российский лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за 3 часа 56 минут.

Главные тезисы большой пресс-конференции Путина доступны в специальном материале «Вечерней Москвы».