Астролог рассказала, чего ждать знакам зодиака в последние дни 2021 года

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Неделя с 27 декабря по 2 января завершает этот год, а потому очень важно задуматься о своем будущем и подвести итоги. Астролог Алена Никольская подготовила прогноз на эту неделю и рассказала, чего стоит от нее ждать.

По ее словам, в предстоящую неделю не будет лишним поблагодарить уходящий год за все хорошее, что он принес с собой. Не стоит забывать и о тех, кого мы могли ненароком обидеть. Астролог советует искренне попросить прощения у них, оставив все обиды и горести в этом году.

Разумеется, самое время взглянуть вперед и задуматься о том, что ждет в 2022 году. Уже в среду, 29 декабря, Юпитер перейдет из знака Водолея в знак Рыб. Там Юпитеру будет максимально комфортно.

— Поэтому в этот день можно многие вещи сделать легко. Главное — сосредоточиться, сконцентрироваться и пожелать себе большого роста и развития, — рассказала Никольская.

Но на этом не закончатся перемены на звездном небе. Уже в воскресенье, 2 января, в знак Водолея вступит Меркурий, знаменуя важный этап в жизни. Чтобы правильно войти в этот этап, необходимо забыть все обиды и претензии, передает Пятый канал.

До этого астролог и нумеролог Евгения Кузнецова назвала даты 2022 года, в которые каждый человек может изменить свою судьбу. К таким дням относятся 21 марта, 21 июня, 23 сентября и 21 декабря.