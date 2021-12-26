Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков: У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог

Евгений Белоусов

Политика
Песков: У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог
Фото: Администрация президента РФ

У президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена наладился диалог. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков также добавил, что расхождение во мнениях не означает неуважение. Когда между собой общаются лидеры двух крупнейших государств мира, утверждает пресс-секретарь, иного тона у разговора быть не может.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

На пресс-конференции, которая прошла 23 декабря в Москве, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию «надули, нагло обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток. По его словам, в настоящее время Запад «немедленно» должен дать гарантии безопасности России, потому как военные мощности НАТО разместились у границ РФ, а не наоборот.

Читайте также:
Дмитрий Песков Джо Байден Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте