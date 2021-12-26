Фото: Администрация президента РФ

У президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена наладился диалог. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков также добавил, что расхождение во мнениях не означает неуважение. Когда между собой общаются лидеры двух крупнейших государств мира, утверждает пресс-секретарь, иного тона у разговора быть не может.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

На пресс-конференции, которая прошла 23 декабря в Москве, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию «надули, нагло обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток. По его словам, в настоящее время Запад «немедленно» должен дать гарантии безопасности России, потому как военные мощности НАТО разместились у границ РФ, а не наоборот.