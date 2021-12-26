Харрис пригрозила России «невиданными ранее» санкциями

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Из-за ситуации на Украине Россию могут ждать новые санкции. Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис в воскресенье в эфире телеканала CBS.

— Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность, — заявила она.

По словам Харрис, США координируют свою позицию со своими союзниками и напрямую доводят ее до сведения России. Также они готовы применить новые санкции.

— Мы работаем с нашими союзниками... и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше, — добавила Харрис.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.