В МИД сообщили, что предложения РФ по безопасности услышали в США, НАТО и на Украине

Фото: МИД РФ

Российские предложения по гарантиям безопасности услышали в НАТО, США и на Украине. Об этом в понедельник 27 декабря, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом (России Владимиром Путиным — прим. «ВМ») неоднократно... Президента услышали все: и у нас, и за границей — в Вашингтоне, Киеве, натовских столицах — где угодно, — заявил он.

Рябков также отметил, что Западу следует задуматься о том, что следовать его ультиматумам для России может быть унизительно.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.