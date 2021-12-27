Глава Татарстана Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти

Фото: Официальный сайт президента Республики Татарстан

Татарстан будет выполнять закон о региональной власти. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что парламент Татарстана свою позицию по этому вопросу уже высказывал.

— Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга. Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди, — заявил он.

Однако Минниханов добавил, что позицию республики в этом вопросе можно было бы изменить, если бы диалог с ней был налажен лучше, передает РИА Новости.

21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в субъектах страны. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд. Закон направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти.

Высшее должностное лицо во всех регионах страны отныне будет именоваться «главой субъекта РФ». Конституция или устав субъекта могут установить и дополнительное наименование, но запрещается использовать слово «президент».

При этом высший исполнительный орган власти субъекта может именоваться не только правительством. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года, за исключением ряда положений.