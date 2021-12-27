Депутат МГД Семенников: Марафонское движение поддерживает популяризацию спорта в Москве

Фото: из личного архива А. Семенникова

Марафоны позволяют стать спорту более востребованным среди москвичей. Такое мнение выразил депутат Московской городской думы Александр Семенников в понедельник, 27 декабря.

Он отметил, что в последние годы в городе активно развивается массовая спортивная активность.

— Большую роль в популяризации спорта являются крупные спортивные события, чемпионаты, соревнования, но в особенности — такие события, как марафоны, забеги... Каждый человек видит, насколько массовым является бег, люди приходят поддержать друзей, коллег, родственников, а затем и сами идут на пробежку, потому что понимают: это доступный спорт, это путь к здоровью, силе, — заявил депутат.

По его словам, пять миллионов жителей города на регулярной основе занимаются спортом. Среди них есть как любители, так и профессионалы. Активных горожан можно встретить в парках, спортивных залах и комплексах, на площадках для воркаута и многих других спортивных объектах.

1/4 Фото: из личного архива А.Семенникова 2/4 Фото: из личного архива А.Семенникова 3/4 Фото: из личного архива А.Семенникова 4/4 Фото: из личного архива А.Семенникова

Семенников добавил, что в 2022 году полумарафон состоится 15 мая.

— В полумарафонском забеге на 21,1 километра и забегах-«спутниках» принимают участие около 15 тысяч бегунов, 9515 человек завершили полумарафон в 2020 году, и в следующем году также ожидается большое число участников, — цитирует агентство городских новостей «Москва» депутата Мосгордумы.

Накануне руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в следующем году в Москве начнется возведение четырех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).