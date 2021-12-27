Мужчина пробил головой дверь в столичном ТЦ из-за шуруповерта

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица, 3А Карта всех событий

Мужчина пробил головой дверь служебного помещения в ТЦ «Тройка» после задержания охраной. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий в понедельник, 27 декабря.

— В ТЦ «Тройка» на третьем этаже мужчина был помещен охраной в служебное помещение и пробил головой дверь. Они вызвали полицию и скорую помощь, — рассказал собеседник издания.

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По словам собеседника «ВМ», мужчина попытался вынести шуруповерт стоимостью пять тысяч рублей.

В Воскресенье, 26 декабря, произошел похожий случай в ТЦ «Метрополис». Мужчина попытался украсть в магазине косметики духи. Злоумышленника задержали и предложили оплатить товар. В ответ на это мужчина начал угрожать гранатой.

Всех посетителей торгового центра срочно эвакуировали. Чуть позже в Сети появились видеозаписи эвакуации людей из «Метрополиса». Мужчине удалось скрыться.

По словам очевидцев, неизвестный кричал: «Я всех вас ненавижу!». Позднее в МВД сообщили, что принимают все меры для задержания злоумышленника. В ведомстве отметили, что пострадавших нет, а на месте происшествия работает СОГ.