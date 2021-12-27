Названы три знака зодиака, представители которых способны на неприятный поступок

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Астрологи убеждены, что даже самый добрый и отзывчивый человек способен на коварные и неприятные поступки. Однако это можно заранее предугадать по знаку зодиака. Специалисты назвали три таких знака зодиакального круга, представители которых способны на подлость.

Двойственные Близнецы обладают широким спектром положительных качеств, однако, не чуждо им и коварство. Они умеют завоевать доверие человека, разузнать все его тайны, а потом рассказывать их посторонним людям или манипулировать фактами. Астрологи советуют быть осторожными с представителями данного знака и заранее понимать все риски.

Мстительные Скорпионы готовы восстановить, по их мнению, справедливость любыми методами. Они эмоционально реагируют как на мелкие ошибки, так и на серьезные проступки, а после начинают безжалостно мстить.

Водолеи — прекрасные актеры, которые умеют держать под контролем эмоции и не показывать их окружающим. Если такие люди становятся скрытными и молчаливыми, то вероятнее всего они задумывают месть, пишет издание WMJ.ru.

Символ 2022 года по китайскому календарю — Голубой Водяной Тигр — подготовил новые испытания для всех знаков зодиака. Астролог Елена Егорова рассказала, о чем необходимо помнить, чтобы 2022-й стал успешным и принес хорошие впечатления.