Андрей Бочкарев оценил готовность еще девяти станций БКЛ метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Специалисты завершили на две трети строительные работы на девяти станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что возведение оставшегося участка ветки планируется закончить в следующем году.

— Сегодня на БКЛ продолжаются работы на восточном участке из четырех станций, северо-восточном участке из трех станций, а также ведется реконструкция двух станций бывшей Каховской ветки для интеграции их в состав БКЛ. Общая готовность оставшегося отрезка Большого кольца превысила 60 процентов, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что строители на 85 процентов завершили работы на северо-восточном участке линии. Например, на станции «Марьина Роща» специалисты уже запустили самые длинные эскалаторы в городе. Их протяженность составляет 135 метров, пишет официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на слова заместителя мэра столицы.

7 декабря сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро открыли в Москве. Движение поездов началось на участке БКЛ — от станции «Мневники» до станции «Каховская».