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«Подорожает все!»: экономист рассказал, на какие товары вырастут цены в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
«Подорожает все!»: экономист рассказал, на какие товары вырастут цены в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик рассказал петербуржцам, на какие товары вырастут цены в 2022 году.

По словам эксперта, жителей Петербурга ожидает рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также тарифы и услуги.

— Подорожает все! Очевиден рост цен на продовольствие. Недвижимость тоже не будет стоять на месте. Плюс будут дорожать все те товары, которые наша страна ввозит из-за рубежа, — отметил аналитик в комментарии «Невским новостям».

Рост цен на отечественные товары, по словам Владимира Соловейчика, связан с тем, что растет их себестоимость. Подстегивает подорожание и постоянный рост акцизов на бензин, рост тарифов на электроэнергию и тепло для предприятий, а также повышение НДС, предпринятое в 2018 году.

Также, по словам специалиста, подорожают услуги сотовой связи и все, что связано с телекоммуникациями.

Он также напомнил, что Новый год начнется для жителей Петербурга с подорожания проезда в общественном транспорте. Позже вырастут цены на коммунальные услуги.

В свою очередь экономист Алексей Лапушкин пояснил, что подорожание продуктов связано с растущей инфляцией. По его словам, основным источником инфляции в России являются тарифы всевозможных естественных монополий, передает «Царьград».

До этого экономист Николай Переславский оценил вероятность высокой инфляции в России.

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