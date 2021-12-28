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Стилист рассказала, какие наряды стоит выбрать для новогоднего наряда

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Стилист рассказала, какие наряды стоит выбрать для новогоднего наряда
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Звездный стилист Лина Дембикова рассказала, какими аксессуарами стоит дополнить новогодний наряд.

Специалист рекомендует при выборе наряда в первую очередь опираться не на астрологический календарь, а на то, что действительно вам идет и нравится.

— Делайте акцент на сияющие серьги, чокер, колье, потому что сейчас суперактуальна текстура блеска — не пайеточная, а именно кристаллы. Плюс вы сможете носить эти кристаллы и после Нового года, комбинируя со своей кэжуальной базой, — отметила она в комментарии Life.ru.

Специалист также отметила, что стоит сделать акцент либо на цвет платья, либо на яркий макияж.

Одна из самых распространенных ошибок заключается в надевании сразу нескольких пестрых вещей одновременно, отметила стилист. Она также напомнила, что если самостоятельно не получается придумать стильный образ, то стоит полистать модные журналы или странички стилистов в соцсетях.

До этого стилист рассказал, наряды каких цветов стоит выбрать для встречи Нового года. По словам эксперта, главный тренд Нового года — сдержанность и умеренность.

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