Назван простой способ проверки красной икры на подлинность

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Проверить красную икру на подлинность можно с помощью горячей воды. О самом действенном способе рассказал маркетолог Владимир Козлов.

— Один из самых простых вариантов проверить икру — растворить икринку в горячей воде. Подделка просто растает, — пояснил он в комментарии «МИР 24».

По словам Владимира Козлова, количество подделок икры в настоящее время выросло, поэтому стоит покупать этот продукт в проверенных местах и не идти за низкой ценой.

Владимир Козлов призвал покупателей приобретать продукты для новогоднего стола в крупных супермаркетах, которые чаще всего следят за качеством товара.

Также стоит всегда сохранять чеки, это оставляет возможность вернуть товар, если он окажется некачественным.

До этого стало известно, что количество россиян, которые стали покупать икру в декабре текущего года, увеличилось более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего жители страны отдавали предпочтение икре лососевых и осетровых рыб.

Источник: mir24.tv