Мурашко рассказал, что надо сделать, чтобы пандемия закончилась в 2022 году

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Для победы над пандемией коронавируса необходимо участие каждого человека. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что закончить пандемию очень легко. Этого не произойдет, уточнил Мурашко, по воле одного человека, нужно содействие каждого.

— Участие каждого в этом на сегодняшний день сложном процессе и сложной задаче просто необходимо, нужно, чтобы это почувствовал каждый, — заявил.

Министр подчеркнул, что самым главным методом борьбы с коронавирусом является его профилактика, так как на данный момент лекарство, позволяющее помочь на любом этапе заболевания нет.

— Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе, в основном все те препараты, которые сегодня появляются, — это препараты для раннего старта, — подчеркнул министр.

Идеальным вариантом Мурашко назвал начало терапии в первые три дня болезни. Это сделает течение коронавируса безопасней.

Мощностей системы здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом, уверил министр, на сегодняшний день достаточно. Но он также призвал персонализировать систему под себя.

— Поймите, что нужно защитить вас и ваших близких, ваш круг и ваших друзей, поэтому ни в коем случае не откладывайте вакцинацию, — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

До этого Мурашко сообщил, что на сегодняшний день в России привилось первым компонентом вакцины уже 78 миллионов человек.