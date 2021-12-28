Около 7,3 миллиона жителей столицы сделали прививку от гриппа

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Порядка 7,3 миллиона человек, или 57,72 процента населения столицы, привились от гриппа в городе. Об этом сообщила пресс-служба московского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) во вторник, 28 декабря.

В ведомстве отметили, что процент вакцинации против гриппа среди детей составляет 65,43 в Москве.

— В столице заканчивается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется мониторинг за иммунизацией населения города против гриппа, — заявили в пресс-службе.

По данным на 27 декабря, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 10,3 процента среди взрослого населения.

— Среди детей 0-2 года — на 8,6 процента, среди детей 3-6 лет — на 20,4 процента, среди детей 7-14 лет — на 39,0 процента, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что свыше 1,4 миллиона москвичей старшего возраста сделали прививку от COVID-19 с начала 2021 года. По ее словам, каждый третий из вакцинировавшихся пожилых горожан уже прошел ревакцинацию от заболевания.