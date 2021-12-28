Появилось видео конфликта со стрельбой на юго-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 129А Карта всех событий

Прокуратура Москвы опубликовала видео с конфликтом, который закончился стрельбой из травматического оружия на юго-западе города.

На кадрах можно разглядеть, как на перекрестке останавливается первый автомобиль белого цвета. К нему подходит мужчина, а спустя несколько секунд он возвращается к своей машине — также белого цвета.

После этого из нее выходят еще двое мужчин. Видео заканчивается кадрами того, как все они подходят к первому автомобилю.

Видео: Прокуратура Москвы

28 декабря в городском МВД сообщили, что трое неизвестных произвели несколько выстрелов в мужчину из травматического оружия в ходе конфликта в торговом центре на юго-западе Москвы.

Инцидент произошел на улице Профсоюзная, 129а. Пострадавший в результате нападения был доставлен в больницу, а нападавшие скрылись на автомобиле. Прокуратура поставила на контроль проверку обстоятельств инцидента.