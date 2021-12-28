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Более 2,5 тысячи рейсов отменили по всему миру на фоне «омикрона»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Более 2,5 тысячи рейсов отменили по всему миру на фоне «омикрона»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 2,5 тысячи рейсов отменили во всем мире на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает FlightAware во вторник, 28 декабря.

Всего отменен 2531 рейс, из них 865 — внутри, из или в США. Список лидеров по отменам рейсов возглавили китайские перевозчики China Eastern и Air China, отмечает FlightAware.

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по коронавирусу может ухудшиться в России после новогодних праздников. Данная ситуация, как считает она, требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы на период праздников, заключила главный санитарный врач.

В тот же день Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

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