Более 2,5 тысячи рейсов отменили по всему миру на фоне «омикрона»

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Свыше 2,5 тысячи рейсов отменили во всем мире на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает FlightAware во вторник, 28 декабря.

Всего отменен 2531 рейс, из них 865 — внутри, из или в США. Список лидеров по отменам рейсов возглавили китайские перевозчики China Eastern и Air China, отмечает FlightAware.

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по коронавирусу может ухудшиться в России после новогодних праздников. Данная ситуация, как считает она, требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы на период праздников, заключила главный санитарный врач.

В тот же день Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».